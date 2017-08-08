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Літак протаранив машину, злітаючи з автотраси в Чечні: неочікуване відео

15:54, сьогодні 2585 Читать новость на русском
Літак протаранив машину, злітаючи з автотраси в Чечні: неочікуване відео

У результаті зіткнення, постраждав пілот, який отримав легкі травми.

Ролик з подією опублікував користувач Twitter Магомед Едільсултанов. За даними ТАСС, травми отримав лише пілот, який, до всього, ще й не мав дозволу на виліт.

Літак спробував злетіти – і не зміг: пілот не встиг набрати достатньо висоти й відтак врізався у машину, пошкодивши крило і фюзеляж.

Читайте також: Breaking News: в мережі "запустили" онлайн-трансляцію інопланетного вторгнення

Теги: Курйозні новини Чечня
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