Літак протаранив машину, злітаючи з автотраси в Чечні: неочікуване відео

У результаті зіткнення, постраждав пілот, який отримав легкі травми.

Ролик з подією опублікував користувач Twitter Магомед Едільсултанов. За даними ТАСС, травми отримав лише пілот, який, до всього, ще й не мав дозволу на виліт.

Літак спробував злетіти – і не зміг: пілот не встиг набрати достатньо висоти й відтак врізався у машину, пошкодивши крило і фюзеляж.

В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky — Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 серпня 2017 р.

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