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Літак Путіна здійснив дивні маневри над Кримом

09:22, сьогодні 539 Читать новость на русском
Літак Путіна покружляв над Кримом
Літак Путіна покружляв над Кримом / Фото з вільних мереж

Літак російського президентського авіазагону Ту-214СР борт RA-64528 кілька годин кружляв над південним берегом окупованого Криму.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що літак протягом тривалого часу літав по колу діаметром близько 60 кілометрів біля узбережжя між Ялтою і Судаком.

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Причина такого дивного переміщення президентського літака залишається невідомою.

Літак Путіна біля Криму
Літак Путіна біля Криму

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму авіація Новини Росії Володимир Путін
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