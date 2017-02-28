Літак впав на житлові будинки в США: щонайменше 4 загиблих

В Каліфорнії в місті Ріверсайд легкомоторний літак впав на житлові будинки.

На місці аварії рятувальники знайшли 4 тіла, однак поки невідомо, були це парасижири чи люди, які перебували в будинку. Поліція не виключає, що жертв могло бути більше.

Літак вилетів з місцевого аеропорту в місто Сан-Хосе. Пізніше він врізався в два житлові будинки, після чого почалась сильна пожежа.

Читайте також: Авіакатастрофа у Австралії: літак впав на торговий центр. Фото, відео

За словами голови пожежного департаменту міста Майкла Мура, на борту перебувало 5 людей: чоловік, дружина та троє їх дітей.

Одну дівчинку під час удару викинуло з літака, вона лише отримала легкі травми. Ще одного постраждалого госпіталізували – його знайшли в одному із будинків непритомним.