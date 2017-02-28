08:36
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Стрілянина у Чернігові. Ректорський скандал
Випуск новин
01:05, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Літак впав на житлові будинки в США: щонайменше 4 загиблих

08:35, сьогодні 1 Читать новость на русском
Легкомоторний літак забрав життя 4 людей
Легкомоторний літак забрав життя 4 людей / ria.ru

В Каліфорнії в місті Ріверсайд легкомоторний літак впав на житлові будинки.

На місці аварії рятувальники знайшли 4 тіла, однак поки невідомо, були це парасижири чи люди, які перебували в будинку. Поліція не виключає, що жертв могло бути більше.

Літак вилетів з місцевого аеропорту в місто Сан-Хосе. Пізніше він врізався в два житлові будинки, після чого почалась сильна пожежа.

Читайте також: Авіакатастрофа у Австралії: літак впав на торговий центр. Фото, відео

За словами голови пожежного департаменту міста Майкла Мура, на борту перебувало 5 людей: чоловік, дружина та троє їх дітей.

Одну дівчинку під час удару викинуло з літака, вона лише отримала легкі травми. Ще одного постраждалого госпіталізували – його знайшли в одному із будинків непритомним.

Теги: авіація Жертви США
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Голландцы все так же
сьогодні, 08:29 Голландцы все так же "быкуют", наши все так же тупят
Злой Одессит 72
Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
сьогодні, 04:53 Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
Блог Медіа 869
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 550
Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і
27 лютого, 22:23 Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"
1034
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2198
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
СБУ "вела" Пугачова, а поліцейських у Дніпрі просто підставили, – командир "Торнадо"
 28 вересня 2016 , 08:20 28
Туск зреагував на новини про безвіз: Майже там
 8 грудня 2016 , 14:18 44
Львів’янку можуть позбавити прав на 10 років та накласти величезний штраф
 28 грудня 2016 , 01:58
Саакашвілі розповів, що його розчарувало на посаді губернатора Одещини
 4 грудня 2016 , 11:01 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук