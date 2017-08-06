Літак з військовими розбився біля берегів Австралії

Неподалік берегів Австралії зазнав авіакатастрофи літак військово-повітряних сил США, на борту якого перебувало понад 20 військових.

Про це повідомила прес-служба 3-ого експедиційного корпусу морської піхоти США у Twitter.

Як зазначило видання Fox News, на борту американського конвертоплана MV-22 Osprey могло перебувати до 28 осіб – 4 члени екіпажу і 24 десантника. Наразі врятовано 23-ох осіб.

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Човни і повітряні судна 31-ого експедиційного підрозділу морської піхоти і ударної групи десантного судна USS Bonhomme Richard проводять пошуково-рятувальну операцію,

— йдеться в повідомленні.