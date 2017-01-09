Літаки-розвідники США вилетіли до Криму та кордонів Росії

У понеділок, 9 січня, з авіабаз у Західній Європі для проведення розвідки біля російських кордонів у Баренцовому морі та біля Криму вирушили два військові літаки США.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації.

Відтак, стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135W з бортовим номером 62-4138 і позивним SNOWY20 піднявся з авіабази Мілденхолл у Великобританії і летить в напрямку Мурманської області. Його супроводжує американський літак-заправник KC-135T.

Читайте також: Росія планує розгорнути у Криму полк ВДВ

Другий літак – патрульний ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 858 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. Він, в свою чергу, прямує через повітряний простір Болгарії в сторону Криму. Тим часом, зі сторони Балтійського моря до Калінінградської області підлетів шведський літак-розвідник Gulfstream 4 з бортовим номером 102003 і позивним SVF623. Він здійснює прольоти по витягнутому еліпсу уздовж узбережжя області.