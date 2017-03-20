Літнім японцям запропонували обміняти водійські права на знижку на ритуальні послуги

Японські компанії стали пропонувати старшим водіям здавати свої водійські права в обмін на знижку на власні похорони.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначають місцеві ЗМІ, у Японії почастішали ДТП за участю літніх водіїв. Багато з них плутають педалі гальма та газу, а також помилково включають задній хід.

Одна з похоронних компаній у префектурі Айті придумала нестандартне вирішення проблеми цієї проблеми, а разом із тим й оригінальну рекламну кампанію. Літні люди зможуть отримати знижку 15% на похорон, якщо здадуть свої водійські права.

Щоб отримати знижку, охочі повинні будуть показати докази того, що водійські посвідчення передано в місцеве поліцейське управління.

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