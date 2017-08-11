Літо здуріло: Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом

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У Швейцарії після тривалої літньої спеки несподівано випав сніг.
Засніжило здебільшого в області швейцарських Альп.
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Зокрема, казковий зимовий краєвид вранці 11 серпня побачили мешканці та туристи у селищі Арола, що в південно-західній частині Швейцарії, пише місцеве видання Le Matin.
Синоптики застерігають, що в цьому регіоні найближчими днями можливі сильні дощі, а на висоті 1900-2200 метрів - варто далі чекати снігу.
Користувачі діляться у соцмережах неймовірними фото зимових швейцарських краєвидів у серпні.
Нагадаємо, у липні падав сніг й на українському Закарпатті.