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Літо здуріло: Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом

20:34, сьогодні 957 Читать новость на русском
Сніг посеред літа випав у швейцарських Альпах
Сніг посеред літа випав у швейцарських Альпах / lematin.ch

У Швейцарії після тривалої літньої спеки несподівано випав сніг.

Засніжило здебільшого в області швейцарських Альп.

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Зокрема, казковий зимовий краєвид вранці 11 серпня побачили мешканці та туристи у селищі Арола, що в південно-західній частині Швейцарії, пише місцеве видання Le Matin.

Синоптики застерігають, що в цьому регіоні найближчими днями можливі сильні дощі, а на висоті 1900-2200 метрів - варто далі чекати снігу.

Користувачі діляться у соцмережах неймовірними фото зимових швейцарських краєвидів у серпні.

Нагадаємо, у липні падав сніг й на українському Закарпатті.

Теги: Погода Швейцарія
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