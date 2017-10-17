Ліцей, де вчилися діти Порошенка, рекомендував 17 жовтня учням залишитися вдома, – ЗМІ

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Елітний Кловський ліцей, де навчаються діти відомих політиків і свого часу навчалися чада українського президента Петра Порошенка, рекомендував своїм учням 17 жовтня залишатися вдома.
Про це пишуть у спільнотах навчального закладу у соцмережах, передає ресурс "Вести".
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"Міськадміністрація не встигла направити розпорядження про закриття шкіл, тому що отримали інформацію тільки після обіду. Рекомендують дітей в школу не відправляти", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради відбувається масштабний мітинг, учасники якого висувають так і три основні вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону.
До слова, Кловський ліцей розташовується неподалік урядового кварталу.