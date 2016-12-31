Литва запропонувала об'єднатись Україні, Білорусі та Польщі задля боротьби із Кремлем

Для боротьби з Росією необхідний геополітичний союз, в який повинні будуть увійти Литва, Польща, Україна та Білорусь.

Про це повідомив історик Альвідас Нікжентайтіс в інтерв'ю порталу Delfi.

За словами Нікжентайтіса, на сьогодні існує кілька типів такого геополітичного союзу: Intermarium – від Балтійського до Чорного моря; польська концепція АБЧ – Адріатичне, Балтійське і Чорне моря; концепція поляка Єжи Гедройца – Україна, Литва, Білорусь.

Для мене ж Intermarium найбільш близький за змістом до концепції Гедройца. Він навіть міркував про те, яким в цьому регіоні має бути порядок після падіння комунізму і СРСР. Його ідея полягала в тому, що без демократичних держав в Україні, Білорусі та Литві не може існувати і незалежна Польща. Тому, що стосується мене, то з точки зору Литви я можу сказати те ж саме: без демократичної Польщі, України і Білорусі не може бути і вільної, демократичної Литви,

– підкреслив історик.

Нікжентайтіс висловив надію, що з часом до Intermarium крім українців і поляків приєднається і Білорусь.

Читайте також: Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017

І якщо говорити про ситуації, що змінилася, ми не можемо забувати про фактор Росії. Все ж Росія з анексією Криму зробила те, що ніхто в XX і XXI столітті не очікував. Ніхто не очікував, що можна силою змінювати міждержавні кордони, і в цьому випадку сумне минуле першої половини двадцятого століття нас наздоганяє, змушує думати і шукати можливі альтернативи на "чорний день",

– зазначив він.

Україна на цьому шляху отримує свою роль – роль одного з локомотивів конфедерації, своєрідних "Сполучених Штатів Європи".

Домовляючись і вступаючи в союз з рівними, Україна можливо забезпечить майбутнє і забезпечить сталий розвиток для свого народу, а також втілення мрії кожного українця – участь в європейських процесах з врахуванням інтересів нації.