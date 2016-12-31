  • укр
  • рус
15:27
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA
20:03, 30 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 13:00: Суд обрав запобіжний захід Овідіопольському нелюду
Випуск новин
13:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Литва запропонувала об'єднатись Україні, Білорусі та Польщі задля боротьби із Кремлем

13:32, сьогодні 11107 Читать новость на русском
карта
карта / obozrevatel

Для боротьби з Росією необхідний геополітичний союз, в який повинні будуть увійти Литва, Польща, Україна та Білорусь.

Про це повідомив історик Альвідас Нікжентайтіс в інтерв'ю порталу Delfi.

За словами Нікжентайтіса, на сьогодні існує кілька типів такого геополітичного союзу: Intermarium – від Балтійського до Чорного моря; польська концепція АБЧ – Адріатичне, Балтійське і Чорне моря; концепція поляка Єжи Гедройца – Україна, Литва, Білорусь.

Для мене ж Intermarium найбільш близький за змістом до концепції Гедройца. Він навіть міркував про те, яким в цьому регіоні має бути порядок після падіння комунізму і СРСР. Його ідея полягала в тому, що без демократичних держав в Україні, Білорусі та Литві не може існувати і незалежна Польща. Тому, що стосується мене, то з точки зору Литви я можу сказати те ж саме: без демократичної Польщі, України і Білорусі не може бути і вільної, демократичної Литви,
– підкреслив історик.

Нікжентайтіс висловив надію, що з часом до Intermarium крім українців і поляків приєднається і Білорусь.

Читайте також: Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017

І якщо говорити про ситуації, що змінилася, ми не можемо забувати про фактор Росії. Все ж Росія з анексією Криму зробила те, що ніхто в XX і XXI столітті не очікував. Ніхто не очікував, що можна силою змінювати міждержавні кордони, і в цьому випадку сумне минуле першої половини двадцятого століття нас наздоганяє, змушує думати і шукати можливі альтернативи на "чорний день",
– зазначив він.

Україна на цьому шляху отримує свою роль – роль одного з локомотивів конфедерації, своєрідних "Сполучених Штатів Європи".

Домовляючись і вступаючи в союз з рівними, Україна можливо забезпечить майбутнє і забезпечить сталий розвиток для свого народу, а також втілення мрії кожного українця – участь в європейських процесах з врахуванням інтересів нації.

Теги: Литва Польща Білорусь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
сьогодні, 13:04 "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля
Наталя Сколоздра 875
Як
сьогодні, 12:16 Як "посміхається" Сонце та коли настане потоп – вражаючі факти від NASA
2114
Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
сьогодні, 10:02 Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
694
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Гучне затримання командира "Айдару": депутат назвав прізвище
 1 липня , 17:01
Крим може повернутися у 2017-му, – командувач флоту України
 23 серпня , 07:00 30
Гройсман прокоментував гучну хвилю затримань чиновників
3 липня , 21:31 11
Німецький журналіст викрив цинізм Росії
 16 серпня , 15:16 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук