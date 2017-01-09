Ліванський стоматолог безкоштовно лікує українських бійців на передовій

Бізнесмен з Лівану обладнав мобільну лабораторію всім необхідним і їздить на Донбас, щоб допомогти бійцям. Зараз медик готується до нового відрядження в зону бойових дій.

У машині разом з колегою, стоматолог з лівану Салім Караме був у Краматорську, Авдіївці, Марїнці. Там лікував зуби нашим бійцям на передовій. Повернувся із зони бойових дій декілька днів тому.

Його машина обладнана всім необхідним – це фактично повний стоматологічний кабінет. Там можна провести будь-які маніпуляції, аж до імплантації.

За пять днів ліванець та його колега пролікували понад 50 бійців. Стоматолог Сергій Харітонов, розповів, що найбільше довелось пломбувати. До їхнього приїзду, хлопці намагались обійтись народними методами.

Читайте також: Волонтери-парамедики розповіли, як рятують бійців АТО

В Україні ліванець живе 15 років. Своїм волонерством, переконує платить податок державі.

На передову бізнесмен збирається 14 лютого, в день свого народження. Каже, що хлопці його вже чекають. Мобільну стоматологію, як і минулого разу, поведе сам.