"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": хто стане чемпіоном англійської Прем'єр-ліги
Фаворит дня 07:41, сьогодні 148 Читать новость на русском
В центральному поєдинку туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" зійдуться "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті".
Обидві команди – сусіди у турнірній таблиці, які боротимуться за чемпіонство. Червоні на разі йдуть другими, блакитні – третіми. І "Ліверпуль", і "Сіті" останні три матчі виграли.
Експерти вважають фаворитом господарів. Їм пророкують перемогу з коефіціентом у 2,38. Гостям – у 3,05. Цінник нічиєї – 3,5.
Чи зможе "Манчестер Сіті" перемогти та обігнати "Ліверпуль", скоро дізнаємося. Стартовий свисток матчу пролунає сьогодні, 31 грудня, о 19:30.
Джерело: 24 Канал
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