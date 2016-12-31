"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": хто стане чемпіоном англійської Прем'єр-ліги

В центральному поєдинку туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" зійдуться "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті".

Обидві команди – сусіди у турнірній таблиці, які боротимуться за чемпіонство. Червоні на разі йдуть другими, блакитні – третіми. І "Ліверпуль", і "Сіті" останні три матчі виграли.

Експерти вважають фаворитом господарів. Їм пророкують перемогу з коефіціентом у 2,38. Гостям – у 3,05. Цінник нічиєї – 3,5.

Чи зможе "Манчестер Сіті" перемогти та обігнати "Ліверпуль", скоро дізнаємося. Стартовий свисток матчу пролунає сьогодні, 31 грудня, о 19:30.