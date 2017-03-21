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"Лівий берег з Сонею Кошкіною": гість – Артур Герасимов

19:11, сьогодні 52 Читать новость на русском
"Лівий берег з Сонею Кошкіній": гість – Артур Герасимов / 24 Канал

Представник президента в ВР відповість на питання Соні Кошкіній о 22:00 21 березня на 24 каналі.

Ще рік назад – до призначення представником Президента у Верховній Раді – Артур Герасимов був вельми непублічною фігурою в оточенні Петра Порошенка. Інтерв'ю, яке він дав LB.ua у червні 2016 року, було фактично презентацією і знайомством громадськості з людиною, який щільно спілкується з Президентом останні 18 років.

Що змінилося за рік роботи, чи збереглися хорошими стосунки з Петром Порошенком, про взаємодію Верховної Ради і Адміністрації президента, ключових голосуваннях, блокаді Донбасу і багато іншого Артур Герасимов буде говорити з Сонею Кошкіній в прямому ефірі програми "Лівий берег". Дивіться програму 21 березня в 22.00 на "24 каналі". Текстову версію інтерв'ю чекайте на LB.ua найближчим часом.

Теги: Україна Соня Кошкіна Анонс
Джерело: 24 канал
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