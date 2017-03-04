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Лижник встановив неймовірний рекорд

20:12, сьогодні 690 Читать новость на русском
Лижник встановив неймовірний рекорд

Австрійський лижник Марсель Хіршер вперше серед чоловіків зумів завоювати шість Кубків світу в лижному спорті.

Про це повідомляє ВВС.

Шостий кубок він здобув на гігантському слаломі в гонці на словенській Краньська-Горі.

Попередній рекорд належав Марку Жірарделлі. У нього було 5 кубків.

Хіршер виступав на двох зимових Олімпіадах: у Ванкувері в 2010 році він зайняв 4-е місце в гігантському слаломі і 5-е – в змаганнях зі слалому. Через чотири роки в Сочі австрієць отримав срібну медаль в слаломі.

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Теги: Лижний спорт Рекорди
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