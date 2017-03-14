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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Лобода на російському ТБ поскаржилась на погрози українських радикалів

11:17, сьогодні 1098 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода / joinfo.ua

Українська співачка Світлана Лобода та її продюсер Нателла Крапівіна на одному з російських телеканалів поскаржились, що їй погрожують українські радикали.

Під час ефіру ведучий порушив тему нещодавнього скандалу співачки з журналістами каналу 1+1 (кореспонденти звинуватили охоронців Лободи у нападі).

При цьому Крапівіна назвала це провокацією самих журналістів. Також продюсер обурилась, що журналісти оприлюднили адресу Лободи, адже їй постійно погрожують радикали.

Сама Лобода підтвердила версію продюсерки.

"Це все було якраз перед концертом – за три дні. Ми, в принципі, очікували, що будуть провокації, але ми думали, що вони будуть на самому концерті", – заявила Лобода.

Нагадаємо, журналісти телеканалу "1+1" звинуватили охоронців Лободи у нападі. Вони також провели розслідуванні і стверджують, що фірма охоронців Лободи, які раніше напали на знімальну групу, зареєстрована в окупованому Донецьку і зараз працює на терористів.

Теги: LifeStyle Новини Росії Світлана Лобода Скандал
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