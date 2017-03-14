Лобода на російському ТБ поскаржилась на погрози українських радикалів

Українська співачка Світлана Лобода та її продюсер Нателла Крапівіна на одному з російських телеканалів поскаржились, що їй погрожують українські радикали.

Під час ефіру ведучий порушив тему нещодавнього скандалу співачки з журналістами каналу 1+1 (кореспонденти звинуватили охоронців Лободи у нападі).

При цьому Крапівіна назвала це провокацією самих журналістів. Також продюсер обурилась, що журналісти оприлюднили адресу Лободи, адже їй постійно погрожують радикали.

Сама Лобода підтвердила версію продюсерки.

"Це все було якраз перед концертом – за три дні. Ми, в принципі, очікували, що будуть провокації, але ми думали, що вони будуть на самому концерті", – заявила Лобода.