Лобода вперше прокоментувала зірваний концерт в Одесі

Співачка Світлана Лобода вперше прокоментувала протести під час її концерту в Одесі, який згодом взагалі скасували.

Як написала співачка в своєму Instagram, концерт скасували через загрозу безпеки як для неї, так і для слухачів.

"Мені навіть не хочеться акцентувати увагу на тому, хто ці люди, які організації вони представляють. Головне, що це громадяни нашої країни. І це страшно", – написала співачка.

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Лобода запевнила, що поки в Україні не навчаться поважати права та свободи кожної людини, то наша країна не стане частиною Європи.

В будь-якій країні, в якій запанував режим, гине в першу чергу культура. і, на жаль, ми опинилися на цьому рубежі. Поки ми не навчимося поважати права і свободи один одного, ми не те що не станемо частиною Європи, нас чекає страшна деградація у всіх галузях і напрямках життя,

– йдеться у повідомленні.

Також співачка відзначила, що не зупиняє свій тур і вже 30 травня дасть концерт в Тель-Авіві.

"Тому що музика не має кордонів", – резюмувала вона.

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Як повідомили у прес-службі співачки для сайту "24", офіційна причина скасування концерту в Одесі – замінування будівлі, де мав відбутися концерт. Щоправда, інформація про замінування так і не підтвердилася.

Нагадаємо, ввечері, 28 травня в Одесі активісти розпочали мітинг біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Під час акції протест в натовп полетіли петарди, димові шашки, також застосували сльозогінний газ. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.



Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері.



Під час акції протесту ніхто не постраждав. Також немає затриманих.