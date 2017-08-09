Лоліта несподівано скасувала гастролі в Криму

Одіозна російська співачка Лоліта, якій нещодавно заборонили в'їзд в Україну, скасувала гастролі в окупованому Криму.

На анексованому півострові у неї був запланований цілий тур, пишуть "Крим.Реалії".

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Вона мала виступити в Севастополі, Ялті, Євпаторії, Феодосії, Алушті та Керчі.

Представник артистки запевнив, що таке рішення не має політичного підґрунтя.

На жаль, організатори нас дуже сильно підвели, і ми не змогли виїхати. Організатори були з Росії, на жаль, вони не спрацювали правильно. Ми вчора доїхали до аеропорту і не змогли відлетіти, а рейсів більше не було. Багато там було накладок, які непоправні в організації турів,

– пояснив директор Лоліти Едуард Хруцький.

Опальна російська співачка уже виступала в окупованому Криму, після чого у квітні 2017-го їй заборонили в'їзд в Україну.

Тоді вона хотіла приїхати в Київ провідати свою доньку, яка тут проживає.