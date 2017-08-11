Лоліта розповіла, чому скасувала гастролі в окупованому Криму

Скандальна співачка Лоліта Мілявська не поїхала до окупованого Криму з концертами, бо стала жертвою шахраїв, які і зірвали її гастролі.

Одіозна російська співачка Лоліта, якій нещодавно заборонили в'їзд в Україну, раптово скасувала гастролі в окупованому Криму.

У своєму Instagram вона розповіла, хто зірвав їй шість концертів у Криму. Зокрема, вона мала виступити у Севастополі, Ялті, Євпаторії, Феодосії, Алушті та Керчі.

"Змушена констатувати той факт, що ми з моїм колективом потрапили в руки справжніх аферистів. Квитки у Крим були анульовані вже в 12-їй ночі, коли ми вже здали речі, заплатили за інструменти. Не коментувала гастролі в Криму тому, що у мене була надія, що мені все-таки дозволять в'їзд в Україну і я зможу бачити свою сім'ю. Всі шукають якусь політичну підоснову, але її немає", – розповіла Лоліта.

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Концертний директор Лоліти Мілявської зазначив, що шахраї з Росії, які, ймовірно, планували забрати з каси гроші, заплативши авансову частину співачці і власникам залів, де мали відбутись конецерти.

Ми обдзвонили всі зали з моїм директором Едуардом, щоб з каси нікому не видавали гроші (аферистам, – "24"), щоб глядачі хоча б могли забрати їх назад. О 01:30 я тільки приїхала додому, дико засмучена, разом з колективом,

– додала Лоліта.