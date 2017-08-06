Лоліта вирішила вкотре вразити фанатів: з'явилось відео несподіваної витівки

53-річна співачка Лоліта Мілявська відсвяткувала цифру в один мільйон підписників у Instagram, надувши замість святкової кульки презерватив.

Про це вона написала в своєму Instagram, опублікувавши відео, у якому дякує своїм фанам.

За словами співачки, кількість підписників у неї різко зросла після російського фестивалю "Жара", де Лоліта вийшла на публіку в епатажному комбінезоні.

Оскільки дома повітряної кульки для "свята" не знайшлось, Мілявська вирішила надути презерватив.

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"Я запитала дозвіл у Великого Лобачевського (подумки) додати в мільйон 9 нулів! Він подумав і дозволив! Скільки ж недоказаного у світі", – йдеться у дописі до відео.

Я спросила разрешение у Великого Лобачевского (мысленно) добавить в миллион 9 нулей))!! Он подумал и разрешил))! Сколько же недоказуемого в Мире!)))??? Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сер 4, 2017 о 9:16 PDT

Нагадаємо, 23 квітня Лоліті Мілявській заборонили в’їзд на територію України. Як пояснили у Держприкордонслужбі, причина такого кроку – порушення виконавицею законодавства України під час перетину кордону.