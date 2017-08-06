Ломаченко дотепно познущався з Марріагу: опубліковано відео

Український боксер Василь Ломаченко впевнено поборов колумбійця Мігеля Марріагу та захистив свій титул чемпіона у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) за версією WBO. А також українець трохи пожартував на ринзі зі свого противника.

6 серпня Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO. Згодом з'явилося відео бою.

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Та один з найцікавіших моментів бою стався під час третього раунду, коли після прямого удару з лівої Ломаченка Мігель Марріага добряче відлетів. Після цього українець пішов у протилежний кут рингу і почав вимагати ударів від колумбійця.

Під час цього Василь Ломаченко познущався над суперником, станцювавши під час бою. Більше – дивіться у відео.

Фото: Getty Images