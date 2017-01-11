Ломаченко і Гвоздик вийдуть на один ринг: з'явилися деталі
15:55, сьогодні 253 Читать новость на русском
Олександр Гвоздик проведе свій наступний бій в андеркарті чемпіонського поєдинку Василя Ломаченка 15 квітня.
Колишні партнери по олімпійській збірній та "Українських Отаманах" проведуть свої наступні бої в рамках одного вечора боксу.
Чергові поєдинки українців, найімовірніше, побачить новенька арена MGM National Harbor в американському Меріленді, а от імена суперників Ломаченка і Гвоздика наразі невідомі.
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Джерело: 24 Канал
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