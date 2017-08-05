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Ломаченко-Маррьяга. Де і коли подивитись поєдинок

12:25, сьогодні 1303 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / getty images

6 серпня у Лос-Анджелесі український боксер Василь Ломаченко вийде на ринг проти колумбійця Мігеля Маррьяги.

Український боксер захищатиме титул чемпіона світу WBO у другій напівлегкій вазі.

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Українські глядачі зможуть подивитись бій о 5 ранку за київським часом. Пряму трансляцію проводить телеканал "Інтер".

Теги: Василь Ломаченко Бокс
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