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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Ломаченко може здобути чемпіонський пояс WBA

12:58, сьогодні 371 Читать новость на русском
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Василь Ломаченко може зустрітися з чемпіоном світу WBA Хасраелем Корралесом та об'єднати в себе два цінні пояси.

Панамець володіє паском WBA, а українець – WBO. Але битися з Ломаченком у другій напівлегкій ваговій категорії зараз майже, як самогубство. Охочих мірятися силою з Ломаченком просто немає.

Тому Корралес вимагає дуже гідної винагороди за таку сміливість. Інакше, Хасраел шукатиме слабших суперників.

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Теги: Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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