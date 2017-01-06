Ломаченко може здобути чемпіонський пояс WBA

Василь Ломаченко може зустрітися з чемпіоном світу WBA Хасраелем Корралесом та об'єднати в себе два цінні пояси.

Панамець володіє паском WBA, а українець – WBO. Але битися з Ломаченком у другій напівлегкій ваговій категорії зараз майже, як самогубство. Охочих мірятися силою з Ломаченком просто немає.

Тому Корралес вимагає дуже гідної винагороди за таку сміливість. Інакше, Хасраел шукатиме слабших суперників.

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