Ломаченко може зійтися на рингу з чемпіоном світу за версією WBA
16:04, сьогодні 250 Читать новость на русском
Екс-партнери по Олімпійській збірній України – Олександр Гвоздик та Василь Ломаченко – ймовірно, проведуть наступні бої під час одного боксерського вечора.
15 квітня Гвоздик може виступити в андеркарті поєдинку Ломаченка.
Окрім цього, з’явилась також попередня інформація, з ким битимуться українці. Як повідомив промоутер наших боксерів Боб Арум, Ломаченка, вірогідно, чекатиме об’єднавчий поєдинок із Хесрелом Корралесом. Панамець в 23 боях зазнав лише однієї поразки та володіє титулом чемпіона світу WBA.
А от Олександр Гвоздик може зустрітися із Юніескі Гонсалесом. Свого часу кубинця здолав інший українець – В’ячеслав Шабранський.
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Джерело: 24 Канал
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