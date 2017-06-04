Ломаченко написав звернення до Порошенка

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Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко написав президентові України Петру Порошенку лист-звернення.
У повідомленні боксер просить звернути увагу президента на кримінальну справу щодо вбивства українського кікбоксера і бійця тайського боксу Сергія Лащенка. Він був хорошим другом Ломаченка.
Вбивство трапилось ще у квітні 2015 року. Однак, вагомих зрушень у цій справі досі немає.
Нагадаємо, 9 квітня Василь Ломаченко присвятив перемогу над Джейсоном Сосою своєму другу Лащенку. Саме того дня була річниця вбивства Лащенка.