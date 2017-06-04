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Ломаченко написав звернення до Порошенка

22:47, сьогодні 1364 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / zn.ua

Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко написав президентові України Петру Порошенку лист-звернення.

У повідомленні боксер просить звернути увагу президента на кримінальну справу щодо вбивства українського кікбоксера і бійця тайського боксу Сергія Лащенка. Він був хорошим другом Ломаченка.

Вбивство трапилось ще у квітні 2015 року. Однак, вагомих зрушень у цій справі досі немає.

Нагадаємо, 9 квітня Василь Ломаченко присвятив перемогу над Джейсоном Сосою своєму другу Лащенку. Саме того дня була річниця вбивства Лащенка.

Теги: Василь Ломаченко Кримінал Петро Порошенко Україна
Джерело: 24 Канал
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