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Телеканал новин 24 Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році
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Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році

17:35, сьогодні 381861 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко, який у 2016 році у рекордний термін виграв титул чемпіона світу за версією WBO, а згодом і захистив його, був названий найкращим боксером світу.

Такий титул українцю дав авторитетний сайт Вoxingnews24.

На думку видання, два бої, які провів Василь ломаченко у 2016 році, показали його високий клас і майстерність.

Нагадуємо, у першому поєдинку "Хай-Теку" протистояв Роман Мартінес із Пуерто-Ріко. Та вже п'ятому раунді все стало зрозуміло – ефектна комбінація "лівий аперкот - правий хук" закінчилась нокаутом для Мартінеса і поясом WBO для Ломаченка.

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Згодом у листопаді Ніколас Волтерс, який за 26 поєдинків на професійному ринзі не зазнав гіркоти поразки, теж був подоланий українцем. Для цього Василю знадобилося лише 7 раундів, протягом яких Ломаченко володів беззаперечною перевагою.

Слід зазначити, що на наступний рік у Ломаченка намічається поєдинок зі своїм кривдником Орландо Салідо.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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