Ломаченко поділився планами щодо завершення кар'єри

Відомий український боксер Василь Ломаченко поки не планує завершувати кар'єру, щоправда збирається це зробити, коли йому "набридне одягати рукавички".

Про це він розповів у документальному фільмі Сhase Your Dream, передає Xsport.

"Можу сказати, коли я точно закінчу. Це коли мені набридне виконувати важку роботу в залі та коли мені набридне одягати рукавички. Ось тоді я відразу ж зав'яжу. Я знаю точно, що, коли мені це набридне, то ні за які гроші я не повернуся", – зауважив спортсмен.

Крім того, він зазначив, що прагне, аби у майбутньому хтось з молоді назвав його своїм кумиром.

"Це було б мені дуже приємно. Буду радий, що залишаю слід у своїй улюбленій справі, що в історії залишиться таке ім'я", – додав Ломаченко.

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