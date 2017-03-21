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Ломаченко поділився планами щодо завершення кар'єри

18:50, сьогодні 374 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Getty Images

Відомий український боксер Василь Ломаченко поки не планує завершувати кар'єру, щоправда збирається це зробити, коли йому "набридне одягати рукавички".

Про це він розповів у документальному фільмі Сhase Your Dream, передає Xsport.

"Можу сказати, коли я точно закінчу. Це коли мені набридне виконувати важку роботу в залі та коли мені набридне одягати рукавички. Ось тоді я відразу ж зав'яжу. Я знаю точно, що, коли мені це набридне, то ні за які гроші я не повернуся", – зауважив спортсмен.

Крім того, він зазначив, що прагне, аби у майбутньому хтось з молоді назвав його своїм кумиром.

"Це було б мені дуже приємно. Буду радий, що залишаю слід у своїй улюбленій справі, що в історії залишиться таке ім'я", – додав Ломаченко.

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Теги: Україна Бокс Василь Ломаченко
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