Ломаченко запропонував поспарингувати ірландському бійцеві

Український боксер, чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко запропонував ірландському бійцеві змішаних єдиноборств Конору Макгергору поспарингувати перед поєдинком із Флойдом Мейвезером.

З відповідною пропозицією до Макгрегора Ломаченко звернувся у Twitter.

"Потрібен черговий спаринг-партнер, аби перевірити твої навички? Телефонуй", – написав український боксер.

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Зазначимо, раніше табір Макгрегора зі скандалом покинув американський боксер Пол Маліньяджі через сварки з ірландцем під час спарингів.