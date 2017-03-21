Лондон не хоче платити шалену суму за вихід з ЄС

У Великобританії заявляють, що не мають наміру платити 50 мільярдів фунтів стерлінгів за вихід з Європейського Союзу.

Про це заявив канцлер британського казначейства Філіпп Хеммонд, пише The Telegraph.

Він заявив, що Великобританія не визнає вимог Євросоюзу виплатити 50 мільярдів фунтів за вихід королівства зі складу ЄС.

Хаммонд наголосив, що британська влада категорично проти виплачувати настільки великий паушальний платіж, щоб покрити зобов'язання Великобританії після її виходу з ЄС.

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Водночас у британському казначействі уточнили, яка сума булла б для них прийнятною.

Ми думаємо, що сума понад 2 або 3 мільярди фунтів не буде можливою. Ми категорично проти оплати великої паушальної суми,

– наголошують в британському уряді.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд Великобританії призначив дату початку Brexit на 29 березня 2017 року.