Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії

Масові акції протесту проти політики новообраного президента США Дональда Трампа, почались у Європі.

Одразу декілька тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Лондона на знак протесту проти візиту Дональда Трампа до Великобританії, який запланований на літо цього року.

Протестувальники пройшли близько 3 кілометрів від будівлі посольства США до парламенту Великобританії.

Protesters gathered outside the American embassy in London today to protest Donald Trump’s travel ban https://t.co/eOdtPcQtgI pic.twitter.com/q1W5mgtX42 — CNN (@CNN) 4 лютого 2017 р.

Вони вимагали скасувати запрошення Трампу і скандували гасла проти нього.

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Активісти також протестували проти нещодавно виданого Трампом указу про заборону громадянам з переважно мусульманських країн відвідувати США.

Thousands march through London in protest against Trump's travel ban and Theresa May's state visit invitation https://t.co/dLLgzDxkN9 pic.twitter.com/7mcBgBv9VI — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 4 лютого 2017 р.

До слова, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей стала першим іноземним політиком, з яким Трамп зустрівся після інавгурації.



29 січня британці почали збір підписів під петицією проти приїзду Трампа.