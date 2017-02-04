Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії

Масові акції протесту проти політики новообраного президента США Дональда Трампа, почались у Європі.
Одразу декілька тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Лондона на знак протесту проти візиту Дональда Трампа до Великобританії, який запланований на літо цього року.
Протестувальники пройшли близько 3 кілометрів від будівлі посольства США до парламенту Великобританії.
Вони вимагали скасувати запрошення Трампу і скандували гасла проти нього.
Дивіться також: #DressLikeAWoman: у США набирає обертів новий жіночий флешмоб проти Трампа
Активісти також протестували проти нещодавно виданого Трампом указу про заборону громадянам з переважно мусульманських країн відвідувати США.
До слова, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей стала першим іноземним політиком, з яким Трамп зустрівся після інавгурації.
29 січня британці почали збір підписів під петицією проти приїзду Трампа.
Коментарі