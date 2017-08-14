Лондонський Біґ-Бен зупинять аж до 2021 року: відомо причини

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Годинникова вежа Вестмінстерського палацу задзвонить 21 серпня, після чого лондонський Біґ-Бен замовкне аж на чотири роки.
Біґ-Бен закривають на реконструкцію, повідомляє Evening Standard.
У британському парламенті кажуть – цей крок є вимушеним. Адже постійні передзвони можуть зашкодити слуху реставраторів. Щоправда, у найбільш визначні дні дзвони таки можна буде почути.
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Реконструкція Вежі Єлизавети, яка є офіційною назвою будівлі, буде тривати до 2021 року.
Зазначимо, що 96-метрова вежа Єлизавети Вестмінстерського палацу – це одна з найважливіших пам'яток Великої Британії. Востаннє годинник зупиняли аж півтора століття тому.