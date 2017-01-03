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Лорак і Повалій продемонстрували, на яких російських каналах їх кохали найбільше

16:45, сьогодні 261504 Читать новость на русском
Лорак і Повалій люблять показувати на Росії
Лорак і Повалій люблять показувати на Росії / Соцмережі

Українські співачки та шанувальниці "русского мира" Таїсія Повалій і Ані Лорак, попри війну, не цураються виступати в Росії та користуються неабиякою популярністю на тамтешніх телеканалах.

Про це свідчать дані, які виклали "мисткині" у своєму Instagram.

Так, у новорічну ніч пісні Повалій крутили на "Росії 1" і "Шансон ТБ".

Натомість Лорак росіяни мали змогу споглядати на більшій кількості каналів – до "Росії 1" приєдналися також "Первый", НТВ, “Муз ТВ" і RU TV.

Зауважимо, що потрапив до цього списку і український "Інтер".

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Теги: Україна-Росія Новини Росії LifeStyle Музика Ані Лорак Російська пропаганда Медіа
Джерело: 24 Канал
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