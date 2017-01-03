Лорак і Повалій продемонстрували, на яких російських каналах їх кохали найбільше

Українські співачки та шанувальниці "русского мира" Таїсія Повалій і Ані Лорак, попри війну, не цураються виступати в Росії та користуються неабиякою популярністю на тамтешніх телеканалах.
Про це свідчать дані, які виклали "мисткині" у своєму Instagram.
Так, у новорічну ніч пісні Повалій крутили на "Росії 1" і "Шансон ТБ".
Натомість Лорак росіяни мали змогу споглядати на більшій кількості каналів – до "Росії 1" приєдналися також "Первый", НТВ, “Муз ТВ" і RU TV.
Зауважимо, що потрапив до цього списку і український "Інтер".
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