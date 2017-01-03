Лорак і Повалій продемонстрували, на яких російських каналах їх кохали найбільше

Лорак і Повалій люблять показувати на Росії / Соцмережі

Українські співачки та шанувальниці "русского мира" Таїсія Повалій і Ані Лорак, попри війну, не цураються виступати в Росії та користуються неабиякою популярністю на тамтешніх телеканалах.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter