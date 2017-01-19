  • укр
  • рус
17:12
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 15:00: Напружена ситуація в зоні АТО. Інтерпол відмовив Росії у пошуках Муженка
Випуск новин
16:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Лорак можуть визнати найкрасивішою українкою: в мережі хвиля обурення

16:51, сьогодні 370 Читать новость на русском
Лорак номінували на премію
Лорак номінували на премію "Найкрасивіші" / 24 Канал

Український журнал "Viva!" номінував співачку Ані Лорак на премію "Найкрасивіші-2016".

Керівництво журналу пояснило свій вибір тим, що вони не займаються цькуванням артистів.

Вона все ще одна з найбільш відомих медіа-персон, про неї дуже багато говорять,
– пояснила керуюча журналом.

Наразі на офіційній сторінці голосування за Лорак свій голос вже віддали понад півтори тисячі користувачів.

При цьому більшість користувачів соціальних мереж вкрай погано поставилася до висунення Ані Лорак в якості номінанта на премію через її активну гастрольну діяльність в Росії.

Нагородження відбудеться в березні 2017 року.

Читайте також: Як можна продавати свою душу? – актор про українських гастролерів в Росії

Теги: Музика Ані Лорак LifeStyle ЗМІ Скандал
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 558
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 649
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 2 2808
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
1109
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 3072
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук