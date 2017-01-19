Лорак можуть визнати найкрасивішою українкою: в мережі хвиля обурення

Український журнал "Viva!" номінував співачку Ані Лорак на премію "Найкрасивіші-2016".

Керівництво журналу пояснило свій вибір тим, що вони не займаються цькуванням артистів.

Вона все ще одна з найбільш відомих медіа-персон, про неї дуже багато говорять,

– пояснила керуюча журналом.

Наразі на офіційній сторінці голосування за Лорак свій голос вже віддали понад півтори тисячі користувачів.

При цьому більшість користувачів соціальних мереж вкрай погано поставилася до висунення Ані Лорак в якості номінанта на премію через її активну гастрольну діяльність в Росії.

Нагородження відбудеться в березні 2017 року.