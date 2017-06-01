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Лорак похизувалася вишиванкою: опубліковано фото

19:22, сьогодні 560 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото з Instagram

Українська співачка Ані Лорак, яка постійно гастролює по Росії, похизувалася фотографією у національному українському одязі.

Співачка відпочиває у Туреччині. А в Instagram з’явилося фото, де Лорак снідає у вишиванці.

Читайте також: Лорак вкотре відзначилася в Росії: опублікували фото

 

 

Amazing breakfast near the sea. See you tonight!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

До слова, нещодавно Ані Лорак отримала у Москві російську музичну премію від RU.TV.

Теги: Ані Лорак Культура Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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