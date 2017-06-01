Лорак похизувалася вишиванкою: опубліковано фото

Українська співачка Ані Лорак, яка постійно гастролює по Росії, похизувалася фотографією у національному українському одязі.

Співачка відпочиває у Туреччині. А в Instagram з’явилося фото, де Лорак снідає у вишиванці.

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Amazing breakfast near the sea. See you tonight! Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Чер 1, 2017 о 2:06 PDT

До слова, нещодавно Ані Лорак отримала у Москві російську музичну премію від RU.TV.