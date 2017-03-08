Лорак заспіває в Кремлівському палаці

Українська співачка Ані Лорак 8 березня візьме участь святковому шоу Юдашкіна в Кремлівському палаці в Москві.
Про це повідомив одіозний співак Філіп Кіркоров, який товаришує з виконавицею.
"Ми з Кароліною виходимо на сцену Кремлівського палацу вітати наших улюблених жінок! До зустрічі на цій же сцені 8 березня на традиційному святі краси і моди у Валентина Юдашкіна", – написав він у своєму Instagram.
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Інформація про концерт також є на сайті співачки.