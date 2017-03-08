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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Лорак заспіває в Кремлівському палаці

04:01, сьогодні 280 Читать новость на русском
Ані Лорак
Ані Лорак / anilorak.ua

Українська співачка Ані Лорак 8 березня візьме участь святковому шоу Юдашкіна в Кремлівському палаці в Москві.

Про це повідомив одіозний співак Філіп Кіркоров, який товаришує з виконавицею.

"Ми з Кароліною виходимо на сцену Кремлівського палацу вітати наших улюблених жінок! До зустрічі на цій же сцені 8 березня на традиційному святі краси і моди у Валентина Юдашкіна", – написав він у своєму Instagram.

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Только такое настроение может быть после праздника Первого воскресенья весны от Аллы @alla_orfey. Именно с таким настроением, пойманным зорким и профессиональным оком Руслана Росщупкина @rr_photo, мы с Каролиной @anilorak выходим на сцену Кремлевского дворца поздравлять наших любимых женщин!!! До встречи на этой же сцене 8 марта на традиционном празднике красоты и моды у Валентина Юдашкина @marinayudashkina @gyudashkina @vyudashkin !!! Ждём всех в гости! А там, гляди, и мой юбилей — мои 50 лет и 10 шоу «Я» в Кремле by @franco.dragone Style by @balmain @oliver_roustiieng @arsenairapetov

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Інформація про концерт також є на сайті співачки.

Теги: Ані Лорак Культура Музика Новини Росії LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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