LotsOfSocks: чому 21 березня у всьому світі вдягають різні шкарпетки

21-го дня 3-го місяця у році у всьому світі відзначають Міжнародний день людей з синдромом Дауна, яких ще часто називають "сонячними дітьми".

У цей день у всьому світі проводять символічний флешмоб "кольорова шкарпетка".

Міжнародний день людей з синдромом Дауна припадає саме на 21/03 невипадково, адже такий синдром пов'язаний з третьою хромосомою у 21-й парі.

У цей день люди у всьому світі на підтримку "сонячних дітей" вдягають кольорові шкарпетки, бажано, щоб вони були й різними.

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В Україні до цього яскравого флешмобу долучились навіть нардепи.

Сьогодні всесвітній флешмоб #lotsofsocks

Мета—увага до людей з синд. Дауна

Різнобарвні шкарпетки—символ унікальності,особливості

Долучайтесь pic.twitter.com/nVNdKrvWyg — Dodo Socks (@DodoSocks) 21 березня 2017 р.

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