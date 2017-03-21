LotsOfSocks: чому 21 березня у всьому світі вдягають різні шкарпетки

21-го дня 3-го місяця у році у всьому світі відзначають Міжнародний день людей з синдромом Дауна, яких ще часто називають "сонячними дітьми".
У цей день у всьому світі проводять символічний флешмоб "кольорова шкарпетка".
Міжнародний день людей з синдромом Дауна припадає саме на 21/03 невипадково, адже такий синдром пов'язаний з третьою хромосомою у 21-й парі.
У цей день люди у всьому світі на підтримку "сонячних дітей" вдягають кольорові шкарпетки, бажано, щоб вони були й різними.
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В Україні до цього яскравого флешмобу долучились навіть нардепи.
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