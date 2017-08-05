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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лоза знову вставив "5 копійок": відповів Менсону за "[email protected]"

23:52, 4 серпня 2406 Читать новость на русском
Юрій Лоза відповів Менсону
Юрій Лоза відповів Менсону / yaplakal.com

Російський співак Юрій Лоза зробив заяву щодо виступу Мерліна Менсона у Києві, під час якого музикант назвав Москву "[email protected]".

Про це пише видання "Дождь".

Лоза сказав, що за образу, яку сказав Менсон, "можна в морду дати".

"Подивіться на його думки, висловлювання, ставлення до нашої історії. Може, він уже сто раз обізвав росіян [email protected] А ми всі розчепірилися і кличемо їх. Навіщо сюди тягнути негідників і всякий непотріб. Своїх артистів навалом, а ми тягнемо всяке лайно", – обурився Лоза.

Нагадаємо, під час виступу у Києві Мерлін Менсон торкнувся теми війни між Україною та Росією. В одній із розмов він сказав: "Не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву кричати, як вашу с*чку".

Теги: LifeStyle Скандал Музика
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