Російський співак Юрій Лоза зробив заяву щодо виступу Мерліна Менсона у Києві, під час якого музикант назвав Москву "[email protected] ".

Про це пише видання "Дождь".

Лоза сказав, що за образу, яку сказав Менсон, "можна в морду дати".

"Подивіться на його думки, висловлювання, ставлення до нашої історії. Може, він уже сто раз обізвав росіян [email protected] А ми всі розчепірилися і кличемо їх. Навіщо сюди тягнути негідників і всякий непотріб. Своїх артистів навалом, а ми тягнемо всяке лайно", – обурився Лоза.

Нагадаємо, під час виступу у Києві Мерлін Менсон торкнувся теми війни між Україною та Росією. В одній із розмов він сказав: "Не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву кричати, як вашу с*чку".