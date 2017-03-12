Луганська поліція перейшла на посилений режим роботи через можливі теракти бойовиків

З 11 березня особовий склад Луганського гарнізону поліції перейшов на посилений варіант несення служби. Причиною є можливі терористичні акти бойовиків на підконтрольній Україні території.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, з оперативних джерел була отримана інформація про ймовірність проникнення на територію області диверсійно-розвідувальних груп бойовиків для скоєння терористичних актів. Правда одну з таких диверсійних груп спіткала невдача. У районі населеного пункту Жолобок вони потрапили на своє ж мінне поле. Як наслідок – четверо військовослужбовців Збройних сил Росії загинули, ще троє – отримали поранення.

Відтак поліція Луганщини звертається до громадян з проханням, негайно повідомляти на телефон "102" про з’явлення підозрілих незнайомих осіб, залишені без уваги коробки, сумки тощо.

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