Луганські бойовики викрали пенсіонера, який поширював українську символіку

В окупованому Луганську терористи схопили пенсіонера, який у дворі власного будинку розміщував українську символіку.

Про це інформує ЛІГА.net з посиланням на місцевих жителів.

"На нього, швидше за все, донесли сусіди, тому що напис на паркані "Україна понад усе" не було видно з вулиці", – сказав луганчанин Сергій.

За словами місцевого жителя, терористи провели у будинку пенсіонера обшук, після чого його забрали кілька людей.

"Що з ним – я не знаю, кажуть, що підозрюють, як зазвичай тут при таких розкладах буває, в шпигунстві, оскільки знайшли ще стрічки жовто-синього кольору", – додав луганчанин.

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