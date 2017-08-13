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Лукашенко поділився своєю тривогою щодо Росії

19:02, сьогодні 4573 Читать новость на русском
Лукашенко заявив про недовіру Росії до Білорусі
Лукашенко заявив про недовіру Росії до Білорусі / Getty Images

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про негативну динаміку розвитку відносин його країни з Росією в межах Союзної держави, а також висловив стурбованість щодо цього.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю одному з російських телеканалів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є велика заборгованість перед суспільством за договором про Союзну державу. Ми багато втратили на багатьох напрямках. Але найстрашніше полягає в тому, що щодо деяких питань ми допускаємо відкати", – сказав білоруський лідер.

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В цьому сенсі Лукашенко навів як приклад відновлення прикордонної зони на білорусько-російському кордоні.

"Ми пишалися тим, що у нас рівні права для росіян і білорусів. Сьогодні вже починаємо пустувати на кордоні, прикордонників росіяни вивели на кордон, митники починають поводитися незрозуміло як, блокують товари. Люди з третіх країн лише через міжнародні пункти пропуску – тобто недовіру вже до нас. В цьому серйозна небезпека, ми починаємо відкочуватися", – заявив президент Білорусі.

Лукашенко також наголосив, що для Білорусі та Росії "важливо не допустити відкату і десь хоч потихеньку рухатися вперед".

Теги: Новини політики Новини Росії Олександр Лукашенко Білорусь
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