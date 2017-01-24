Лунають тільки звинувачення: в Астані не можуть дійти згоди щодо плану примирення в Сирії

В Астані почався другий день переговорів по Сирії, які відбуваються за зачиненими дверима.

Про це повідомляє The Associated Press.

Спецпосланець генсекретаря ООН з питань Сирії Стеффан де Містура зауважив, що перший день діалогу між урядом і повстанськими угрупованнями пройшов з різкими взаємними звинуваченнями сторін. Однак, сьогодні, 24 січня, планують обговорити вже чіткий план примирення.

Вже ввечері ми повідомимо більше інформації. Наразі ж переговори тривають, жодних домовленостей ще не підписали,

– повідомив де Містура.

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Нагадаємо, переговори в Астані щодо укладення миру в Сирії відбуваються під егідою Кремля, Туреччини і Ірану. Туреччина підтримує сирійських повстанців і водночас протистоїть курдським загонам самооборони. Росія та Іран виступають на боці чинного президента Башара Асада.