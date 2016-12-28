Лутковська просить перевести Клиха ближче до кордону

У Росії попросили перевезти незаконно засудженого Станіслава Клиха до установи поблизу українського кордону.
З відповідним проханням до своєї російської колеги звернулася Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, повідомляє прес-служба омбудсмена.
Таким чином Клиха зможуть частіше відвідувати родичі.
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Нагадаємо, російський суд виніс вирок Клиху і наразі він очікує на етапування до установи виконання покарань.
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