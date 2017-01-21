Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів

Група українців могла стати жертвами торгівлі людьми на території Росії.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

За її словами, жертвами торгівлі могли стати українці, які уклали контракт на роботу в Росії кур'єрами, перевізниками або водіями. Вона додала, що вже на території РФ у них нібито знаходили наркотики і вербували.

Вона додала, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.

Читайте також: Сотню безпритульних взяли в рабство фермери на Вінниччині