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Луценко – депутатам: Не чекайте повісток, заплатіть податки і спокійно спіть

14:09, сьогодні 136 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Депутати усіх без винятку фракцій представлені у списку тих, до кого є питання у ДФС за результатами публікації електронних декларацій.

Про це 24 травня у Верховній Раді заявив генпрокурор Луценко під час презентації свого звіту за результатами першого року роботи на посаді.

"У мене немає мети посадити десятки народних депутатів. Моєю метою є розділити: подякувати тим, хто сплачує податки, або примусити сплатити податки, чи посадити тих, хто принципово цього робити не хоче", зазначив він.

За словами генпрокурора, було перевірено статки усіх народних депутатів, які задекларували понад сто тисяч доларів готівки. 35 депутатів вже пройшли таку перевірку, щодо декількох десятків осіб перевірка ще триває.

Стаття за несплату податків передбачає можливість погашення податкової заборгованості, після чого кримінальне провадження припиняється. Не чекайте повісток. Заплатіть – і спокійно спіть, знаючи, що ви – чесний громадянин. Хочете мати будинок, як у Клюєва, хочете показувати півмільйона доларів отримуючи лише депутатські зарплати, лише за два роки – немає питань. Заплатіть 18% ПДФО. Це і є акт справедливості,
підкреслив Луценко.

На думку генерального прокурора, саме такий сигнал з Верховної Ради має стати початком подібної процедури для всього чиновництва України.

"Рік тому, коли в цьому залі мене призначили генеральним прокурором, я розумів, що тепер для відновлення справедливості я можу опертися на Закон. Ми діятимемо крок за кроком. Справедливість і Закон будуть встановлені", підкреслив він.

Теги: Політика Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ Податки
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