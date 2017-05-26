Луценко дав оцінку масовому затриманню податківців часів Януковича

Всі корумповані чиновники часів Януковича понесуть покарання, навіть попри м'які рішення суду щодо деяких з них. Крім того, спецоперацію із масовим затриманням ще не завершено.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив у ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

Ми ретельно здобули докази, у нас на руках є висновки експертизи, у нас на руках є безліч документів, і фінальним рішенням було затримувати декілька десятків високопосадовців Податкової системи часів Януковича одночасно. Нам вдалося не допустити витоку інформації. Нам вдалося все зробити скоординовано, вертольоти нам були необхідні, щоб встигнути піти в суд за санкціями на арешт,

– зауважив він.

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За його словами, "вартість цих вертольотів менша, ніж 0,2% від арештованого майна підозрюваних".

Також очільник ГПУ наголосив, що є обуреним рішеннями суду, які обрали м'які запобіжні заходи затриманим екс-податківцям.

"У суддів є всі можливості, якщо не арештувати їх, то принаймні визначити достатні застави. Відпускати людину, у якої вдома було виявлено у сумці 3,8 мільйона доларів США, під заставу 15 мільйона гривень, мені здається неадекватним", – обурюється Луценко.

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Крім того, посадовець запевнив, що усі 23 підозрюваних отримають обвинувальні акти, які буде направлено до суду, 32 особи, які обіймали високі посади за часів Януковича, вже перебувають у суді, а 16 екс-чиновників уже засуджено.

"Так само буде із цими. І це ще не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж того дня", – підсумував Луценко.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівника податкових органів України.



За словами голови МВС Арсена Авакова, вартість всієї спецоперації становить 330 тисяч гривень.