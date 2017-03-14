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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Луценко довів, що Янукович все ж просив Росію ввести війська

16:48, сьогодні 482 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / Getty Images

Президент-утікач Віктор Янукович шукав захисту у Росії, тому попросив тут ввести війська на суверенну територію України.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив під час брифінгу.

"Намагаючись знайти захист від керівництва РФ, він написав два листи, якими запросив російські війська на територію України. Щоправда, згодом Янукович заявив, що жодних листів не підписував. Те ж саме заявляють і представники Генпрокуратури Росії. Але не завжди вичищення брехні залишає правду – в Росії вичищення брехні не залишає за собою нічого. Це все брехня, і це доведу елементарно", – наголосив він.

Згодом очільник ГПУ продемонстрував запис виступу колишнього постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна, на якому той навіть показує фотокопію славнозвісного листа від березня 2014 року.

"Хочу звернути увагу, що слідством отримані докази від Ради безпеки ООН, його секретаріату, про те, що цей документ є офіційним документом, розповсюдженим офіційним представником Росії Чуркіним в Радбезі ООН і є справжнім документом", – зауважив Генпрокурор.

Згодом було продемонстровано і виступ президента Росії Володимира Путіна, який підтвердив, що Янукович до нього звертався з вищезазначеним проханням.

"Ці слова Путіна, сподіваюсь, не завершаться летальним випадком, як це сталося у Нью-Йорку з Чуркіним, бо до Путіна ще є багато запитань на майбутніх судових процесах", – стверджує він.

Також голова ГПУ оприлюднив відео заяви члена Ради Федеарції Андрія Клішаса, який закликав своїх колег проголосувати за використання російських військ на українській території, та два відео за участю самого Віктора Януковича

"Документ справді був, було емоційне рішення повпливати на насильство над людьми в Донбасі", – сказав екс-президент 25 листопада 2016 року.

Відтак, Луценко зробив висновок, що таким чином усі спроби забути про ганебний лист, який прикривав російську окупацію Криму та інших українських територій є неприйнятними.

"Ми продемонстрували лише відеоряд, але маємо набагато більше доказів, які обвинувачення представить у суді", – додав генпрокурор.

Читайте також: Янукович боявся українців навіть тоді, коли присягав на Конституції і Біблії, – Луценко

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Війна на Донбасі Юрій Луценко Віктор Янукович Історія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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