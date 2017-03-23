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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Луценко емоційно прокоментував версію про підпал складів у Балаклії

17:16, сьогодні 1470 Читать новость на русском
Внаслідок вибуху на військових складах є поранені
Внаслідок вибуху на військових складах є поранені / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував версію про підпал складу з боєприпасами у Балаклії.

Про це Луценко сказав під час брифінгу у Києві, коментуючи інформацію про вбивство екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

Стежте за онлайном: Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн

Доповідаю, Харківський полігон обладнаний таким чином, що не те, що недопалок, а навіть смолоскип не може підпалити ці склади,
– наголосив Луценко.

Він закликав журналістів не "грати на руку Кремля без його замовлення".

Читайте також: Гройсман озвучив ймовірні причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії

Нагадаємо, в ніч на 23 березня у Балаклії, що на Харківщині, стався потужний вибух на військовій базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.

За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації немає. Є інформація про одного пораненого. У Міноборони заявляють, що вибух міг статися через безпілотники або підрив.

Теги: Надзвичайні ситуації Вибух Вибух на військових складах у Балаклії Україна Політика Харків Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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