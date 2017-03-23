Луценко емоційно прокоментував версію про підпал складів у Балаклії

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував версію про підпал складу з боєприпасами у Балаклії.
Про це Луценко сказав під час брифінгу у Києві, коментуючи інформацію про вбивство екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.
Стежте за онлайном: Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
Доповідаю, Харківський полігон обладнаний таким чином, що не те, що недопалок, а навіть смолоскип не може підпалити ці склади,
– наголосив Луценко.
Він закликав журналістів не "грати на руку Кремля без його замовлення".
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Нагадаємо, в ніч на 23 березня у Балаклії, що на Харківщині, стався потужний вибух на військовій базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.
За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації немає. Є інформація про одного пораненого. У Міноборони заявляють, що вибух міг статися через безпілотники або підрив.