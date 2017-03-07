Луценко хоче, щоб на суді ООН проти Росії обговорили і загострення в Авдіївці

Загострення конфлікту на Донбасі також необхідно обговорювати під час слухань проти Росії у Міжнародному суді ООН.

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

В ГПУ нагадали, що з 6 березня в Міжнародному суді ООН проходять слухання у справі України проти Росії щодо порушення останньою вимог Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Відтак, Луценко вважає, що під час цих засідань варто також порушити питання щодо загострення ситуації на окупованих територіях.

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Загострення ситуації в м. Авдіївка потребує від нас рішучих дій щодо захисту цивільного населення від терористичних атак, перекриття каналів постачання бойовикам зброї, у тому числі шляхом залучення міжнародної спільноти до цього процесу,

– наголосив Луценко.

До слова, 7 березня Росія у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.