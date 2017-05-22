Луценко хвалиться новими заочними розслідування, ігноруючи невирішені справи

Голова НАБУ Артем Ситник разом із Генпрокурором Юрієм Луценком сьогодні звітували про успіхи боротьби з корупцією. У ГПУ вкотре обіцяють зайнятися економічними злочинами Януковича та команди.

Кілька тижнів тому Інтерпол зняв розшуку всіх посадовців часів президента-втікача, включно з ним самим. Мовляв, їх навіть заочно не заарештували в Україні. Та й в суд поки що потрапила лише одна справа, і стосується вона не корупції, а державної зради. Юрій Луценко зі звинуваченнями не погоджується.

Натомість, хвалиться, прокуратура вже отримала дозвіл на заочне розслідування афери 2013 року з "Укртелекомом". Там фігурує і сам Віктор Янукович, і його свита: екс-прем'єр Микола Азаров,колишній віце-прем'єр Сергій Арбузовов та екс-міністр фінансів Юрій Колобов.

Головного фіскала часів Януковича підозрюють у присвоєнні 600 мільйонів гривень на схемах із поверненням ПДВ. А от справу проти компанії екс-міністра екології Миколи Злочевського В ГПУ вже не розслідують. Тож Лондонський суд зняв арешт з 23 мільйонів доларів екс-посадовця. Чому так сталось тепер з'ясовує НАБУ.

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Тим часом, активісти просять ГПУ детально розписали походження 1,5 мільярда доларів коштів "Сім'ї Януковича", які конфіскували в держбюджет за рішенням Краматорського суду.

Генпрокурор же пропонує звертатись за роз'ясненнями до суду. Однак, поки що жодної справи по економічних злочинах Януковича та команди у суд не передали. Тож у парламенті вже збирають підписи під ініціативою висловити йому недовіру. Під документом вже підписалися 44 депутати.