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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Луценко назвав версії вбивства Вороненкова

15:48, сьогодні 149 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Версіями причин вбивства, колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Воронекова розглядають як його діяльність у Федеральній службі РФ з протидії наркотикам і контрабанді, так і те, що політик був важливим свідком у справі президента-втікача Віктора Януковича.

Таку заяву зробив генпрокурор України Юрій Луценко на брифінгу.

"За важливих свідків у справі держради колишнього президента Януковича для нас абсолютно очевидно, що діяв замовний професійний кілер, який знищив екс-депутата Дердждуми Вороненкова, який давав свідчення у справі Януковича. Пан Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в район обличчя, одну в живіт. У результаті загинув на місці", – зазначив очільник ГПУ.

За його словами, наразі слідство розглядає дві версії причин вбивства політика.

Для того, щоб їх зрозуміти, варто пояснити, якою діяльністю займався депутат Воронеков. Так, він працював у Федеральній службі РФ з протидії наркотикам і контрабанді. Він мав спеціальне військове звання "полковник". А прославився завдяки гучній справі "Три кити", яку розслідував його підрозділ. Сам він був начальником підрозділу щодо впровадження в організовані злочинні угруповання. Під час своєї діяльності вони виявили, що контрабанда меблів, які надходили до магазину "Три кити", є частиною великої контрабандної схеми з боку ФСБ,
– зауважив генпрокурор.

Також він додав, що за наслідком цього розслідування було звільнено кілька десятків генералів ФСБ і, зокрема, людину, яка пізніше займала посаду керівника служби безпеки "Роснафти", якою керує Ігор Сеченов – достатньо сильно наближена особа до президента Путіна.

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"Тому на цей момент попередніми версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства внаслідок справи щодо контрабанди з боку ФСБ під прикриттям Путіна. Думаю, що обидві ці версії буде відпрацьовано в ході слідства, яке моїм рішенням передано з рук Нацполіції до Прокуратури міста Києва. Очолює слідство заступник прокурора міста Києва генерал Павло Коненко, в якого є понад 20 років досвіду у карному розшуку. Сподіваюсь, що слідство буде проведено фахово та об’єктивно", – резюмував Луценко.

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Нагадаємо, уранці 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві сталася стрілянина. Згодом з'ясувалося, що вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Додамо, що охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.

Теги: Україна Україна-Росія Політика Вбивство Вороненкова Новини Росії Розслідування Юрій Луценко ГПУ Віктор Янукович ФСБ
Джерело: 24 Канал
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