Луценко не збирається видавати Росії грузина-бійця АТО

На сьогодні існують підстави для того, щоб Україна відмовилася видати Росії громадянина Грузії Гію Церцвадзе, який брав участь в АТО на Донбасі.

Про це у Facebook написав генпрокурор України Юрій Луценко.

У повідомленні глави ГПУ мовиться, що він спілкувався з Грузинським корпусом у складі ЗСУ, генпрокурором Грузії і представником грузинської опозиції.

Їхнє звернення, а також аналіз положень міжнародних конвенцій дає підстави не тільки для того, щоб Гія Церцвадзе був звільнений з-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але і для подальшого рішення про відмову у видачі РФ людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії,

– написав Луценко.

Нагадаємо, в Україні затримали грузина Гію Церцвадзе на підставі того, що він перебував у міжнародному розшуку за нібито вчинений в Росії злочин.